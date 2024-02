Miałeś bloga na tej platformie? Teraz stanie się pożywką dla AI

Sposób, w jaki dane zostały przesłane do Midjourney/OpenAI, oznacza, że zebraliśmy listę wszystkich publicznych postów tumblr w latach 2014-2023, ale niestety zawierała ona, a nie powinna zawierać: prywatne posty na publicznych blogach, posty na usuniętych lub zawieszonych blogach, pytania bez odpowiedzi (zwykle nie są one publiczne, dopóki nie zostanie na nie udzielona odpowiedź), prywatne odpowiedzi (są widoczne tylko dla odbiorcy i nie są publiczne), posty oznaczone jako "jednoznaczne" / NSFW / "dojrzałe" według naszych bardziej nowoczesnych standardów (może to nie być wielki problem, nie wiem), treści z blogów partnerskich premium (specjalne blogi marek, takie jak na przykład dawny blog muzyczny Apple, który wydał pieniądze na kampanię reklamową), które mogą zawierać kreacje, które nie należą do nas i nie mamy praw do dzielenia się nimi z tymi stronami; to jest dla mnie trochę niezrozumiałe, jakie umowy obowiązują historycznie i co powinny nam uniemożliwić