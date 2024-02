Polacy chcą wozić VIP-ów powietrznymi taksówkami. Interesuje się nimi NASA

Jest to innowacyjny koncept z kategorii zrównoważonej mobilności miejskiej, który wykorzystuje zaawansowaną technologię baterii i sztuczną inteligencję. Model 2 to dwuosobowy eVTOL o masie startowej 600 kg, który jest wyposażony w osiem współosiowo rozmieszczonych śmigieł, każde o średnicy około 1,5 m. Może osiągać prędkość do 90 km/godz. i jest sterowany ręcznie z przez osobę z licencją pilota. Planuje się również wprowadzenie opcjonalnej kontroli autonomicznej do startu i lądowania, a następnie do pełnej niezależności lotu.