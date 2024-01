Latają nisko nad wodą i są niewykrywalne dla radarów. Polscy naukowcy tworzą cacko dla wojska

Koncepcja w ostatnich latach odżyła. Pojawił się pomysł, aby efekt przypowierzchniowy wykorzystywać do transportu ludzi z Francji do Anglii, znacząco skracając czas podróży w porównaniu do wyprawy promem. Pojazdy przedstawione na razie w formie koncepcyjnej powinny być w stanie zabrać jednorazowo na pokład 150 pasażerów, a następnie transportować ich z prędkością ok. 290 km/h.