Nadchodzi najważniejszy sprawdzian taktyczny dla NATO. Wojsko: nie dziel się tym, co zobaczysz

Polskie wojsko zapowiada, że od 12 lutego na polskich drogach odbędzie się zwiększony ruch pojazdów wojskowych. Ma to związek z ćwiczeniami Steadfast Defender 24 oraz Dragon 24. I chociaż niektórych widok maszyn może zaciekawić i zachęcić do podzielenia się z innymi, to lepiej nie wrzucać materiałów do sieci.