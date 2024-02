Recenzja Banishers: Ghosts of New Eden - (nie)moralne egzorcyzmy wciągają

Brytyjczycy przystępują do kolonizowania nowego świata później niż Hiszpanie czy Francuzi. Przez to eksplorując tytułowe New Eden gracz czuje pierwiastek pionierskości. Poddani Korony wznoszą osady dopiero od kilku dekad, co widać w stosunkowo prymitywnej zabudowie, pożeranej przez okoliczne lasy. Co prawda Indianie już uciekli w głąb lądu, ale natura wciąż stanowi zagrożenie.