Polskie urządzenie bada astronautów na orbicie Ziemi. Pomoże w kolonizacji kosmosu

Spektroskop został zaprojektowany i wyprodukowany przez polską firmę Cortivision, która specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań do badań mózgu. Urządzenie jest mobilne, niewielkie i łatwe w obsłudze, co sprawia, że nadaje się do zastosowania w kosmosie. Spektroskop jest już na ISS od maja 2023 r., kiedy to został wykorzystany po raz pierwszy w misji Ax-2. Od tego czasu jest częścią stałego wyposażenia stacji i służy do przeprowadzania różnych eksperymentów naukowych.