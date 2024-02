GG (tak, od tego Gadu-Gadu) chce zawalczyć z Allegro, OLX i Vinted. Jest powód, dla którego może się to udać

Kiedy zobaczyłem ogłoszenie komputera za 500 zł do starych gier, pomyślałem, że ci najwierniejsi fani Gadu-Gadu mogą mieć sporo podobnych fantów na sprzedaż. Trochę bazuję na wyobrażeniu, trochę tworzę stereotyp, być może niepotrzebnie i niezasłużenie wrzucam grupę użytkowników do pewnej nostalgicznej szufladki, ale… tak, jeśli ktoś z powodu sentymentu trzyma się jeszcze GG, to naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby z podobnych powodów mógł mieć zachowanych naprawdę wiele ciekawych eksponatów. Nie chciał się ich pozbyć wcześniej, bo to kłopot i konieczność przechodzenia na nowe serwisy, a teraz jest szansa – wystarczy w ogłoszeniu podać numer GG i prowadzić negocjacje.