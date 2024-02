NVIDIA właśnie mocno ułatwiła ci życie. Zapomnij o dwóch aplikacjach

Od wielu lat sytuacja z aplikacjami, które NVIDIA dostarcza do swoich kart graficznych GeForce, była nie do końca oczywista. Aby wykorzystać pełnię możliwości układów, posiadacz karty Zielonych musiał pobrać dwa programy: Panel sterowania NVIDIA oraz GeForce Experience. Pierwszy pozwalał m.in. na kontrolę nad ustawieniami wyświetlania, drugi natomiast służył do m.in. aktualizowania sterowników graficznych, ale także optymalizowania poszczególnych gier.