Nie, nie, nie! Nowe Call of Duty oprze kampanię o fatalny element poprzedniej części

Nie po to kupuję Call of Duty, by grać w Far Cry. Ostatnie odsłony serii mocno obniżyły jakość kampanii, a ta w Black Ops Golf War może być prawdziwym monstrum. Misje Open Combat były najgorszym elementem zeszłorocznego Modern Warfare 3 i nie potrafię zrozumieć, dlaczego twórcy stawiają akurat na nie. Jedyny powód jaki przychodzi mi do głowy to skrócenie czasu potrzebnego na produkcję kampanii.