Katastrofa radzieckiego satelity. Radioaktywne szczątki skaziły ogromny obszar

Kosmos 954 to nazwa radzieckiego satelity wojskowego, który należał do sowieckiego programu RORSAT (Radar Ocean Reconnaissance Satellite). Był to satelita wywiadowczy do obserwacji mórz i oceanów, który miał za zadanie śledzić za pomocą radaru ruchy okrętów, w tym atomowych okrętów podwodnych. Aby zapewnić mu wystarczającą moc, satelita był wyposażony w reaktor jądrowy typu BES-5, który produkował około 1,3–5 kW mocy. Reaktor ten zawierał 50 kg paliwa jądrowego, głównie uranu-235. Satelita był potężny - ważył blisko 4 t i miał 10 m długości.