Instagram nie dla polityków? Ważna zmiana algorytmu

Zmiany mają nie być ograniczone do Instagrama - wkrótce mają trafić do pozostałych usług firmy Meta, w tym do Facebooka. Są one podyktowane zbliżającymi się w Stanach Zjednoczonych wyborami, tym niemniej zmiana sposobu działania algorytmu rekomendacji ma mieć charakter globalny i nietymczasowy.