Do każdego lekarza na NFZ umówisz się przez internet. I to już niedługo

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało wówczas, że wysyła SMS-y przypominające o wizycie. Do tego dochodzą kampanię społeczne „zwiększające poziom wiedzy pacjentów”. I choć faktycznie trudno usprawiedliwiać pacjentów, którzy nie informują o tym, że nie przyjdą, to uproszczenie systemu rezygnacji na pewno nieco by pomogło. Tłumaczenie "nie odwołałem, bo nikt nie odebrał telefonu" przejdzie do lamusa - wszystko będzie kwestią kilku kliknięć, także w publicznych placówkach.