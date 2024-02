"Halo" na półmetku drugiego sezonu rozwija skrzydła. SkyShowtime ma w ofercie perełkę

Liczę jednak na to, że w dalszej części będzie jeszcze więcej akcji, a walka z Przymierzem nabierze rumieńców. Na to zresztą się zapowiada, gdyż w ostatnio udostępnionym w SkyShowtime epizodzie potwierdziły się obawy Master Chiefa co do obecności kosmitów na Reach, a nowy antagonista z UNSC spakował manatki i zarządził ewakuację. To sygnał, że szykuje się coś grubego.