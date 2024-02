Kosmiczna kanapka zaskoczyła astronomów. Co kryje się w jej środku?

Astronomowie przypadkowo odkryli nowy dysk protoplanetarny, który znajduje się około 800 lat świetlnych od nas. Dysk ten, nazwany Chivito Draculi, ma średnicę około 3300 AU i jest największym znanym dyskiem tego typu. Co ciekawe, dysk ten nie jest związany z żadnym znanym obszarem formowania gwiazd, co sugeruje, że jest to młody system, który dopiero się rozwija.