Żeby zagrać, będziesz musiał obejrzeć reklamę. Ta nowość ucieszy graczy

W dzisiejszych czasach nie trzeba posiadać wydajnego komputera czy nowej konsoli, aby grać w gry. Wystarczy skorzystać z usług do grania w chmurze, a takich na rynku jest kilka. Do najpopularniejszych należą GeForce Now oraz Xbox Cloud Gaming. Warto zauważyć, że ta druga jest dostępna wyłącznie dla subskrybentów Game Pass Ultimate, podczas gdy GeForce Now umożliwia darmową grę, choć wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. Teraz jednak pojawią się kolejne.