Nowiutki hit na dziesiątki godzin już w Game Pass, także dla PC

Persona 3 Reload to solidny kandydat na grę RPG 2024 r. Mamy do czynienia z powrotem klasyka dla PS2, który stanowi wzór do naśladowania, jeśli chodzi o proces tworzenia remake’u. Nowa Persona 3 powstała od zera, a jej twórcy zaprojektowali wszystko od nowa: oprawę, styl artystyczny, lokacje, modele 3D, mechanizmy walki oraz aktywności gracza.