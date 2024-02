Warto odpalić darmowe Silent Hill, by zobaczyć, jak pięknie będą horrory

W porównaniu do fenomenalnego dema anulowanego Silent Hills, The Short Message wypada bardzo przeciętnie. Nie ma tutaj wielu elementów charakterystycznych dla znanej serii, a rozgrywka ogranicza się do eksploracji oraz ucieczek. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie dyskusyjny układ korytarzy, przez co czasem zostajemy zapędzeni w kozi róg. To podręcznikowy błąd projektowania gier. Produkcje takie jak Outlast czy Alien: Isolation mają sens wtedy, gdy gracz ma pozostawione okno ratunku.