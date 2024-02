Chrome wymyśli, co masz napisać. Wystarczy krótki opis

Generatywna sztuczna inteligencja jest obecnie jednym z najgorętszych tematów, zaraz po SI. Programy takie jak ChatGPT, Gemini (wcześniej Bard), MidJourney oraz inne, które potrafią naśladować głos celebrytów czy artystów, stają się coraz bardziej popularne. Teraz Chrome wprowadza do komputerowej wersji przeglądarki "Help me write", czyli funkcję, która ułatwi pisanie, gdy brakuje ci pomysłu.