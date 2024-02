Otwarta beta Skull and Bones dostępna dla wszystkich. Zagrałem i cóż, mnie wystarczy

Skull and Bones to zaraz po Beyond Good and Evil 2 najbardzej bolesny projekt w nowożytnej historii Ubisoftu. Pomysł na produkcję pojawił się po świetnym odbiorze Assassin’s Creed: Black Flag, w którym ważnym elementem rozgrywki było prowadzenie pirackiej łajby. Od tamtego czasu seria Asassin’s Creed doczekała się od groma kolejnych odsłon, a Skull and Bones jak powstawało, tak powstaje nadal.