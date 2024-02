Sprowadzasz Apple Vision Pro z USA? Uważaj, bo dorwą cię na granicy

Jak powszechnie wiadomo, ceny produktów, które widzimy na półkach sklepowych w Polsce zawierają wliczony podatek VAT. Dla elektroniki jest to 23 proc. kwoty, natomiast w USA wygląda to trochę inaczej. Nie ma tam podatku VAT, ale jest za to podatek od sprzedaży i jest on zależny od tego, w jakim stanie się znajdujemy. Może za sam sprzęt nie zapłacimy bardzo dużo, ale na miejscu w Europie spotkamy się, z tym że trzeba będzie dopłacić.