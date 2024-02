Google sypnął nowościami. Te funkcje trafią do twojego smartfona

Gdy odtwarzamy piosenkę na smartfonie z Androidem, w łatwy sposób możemy przełączać się między urządzeniami bez potrzeby zatrzymywania utworu. Co prawda dotychczas było to dostępne wyłącznie dla korzystających z YouTube Music, ale teraz trafia do Spotify. Wystarczy kliknąć przycisk w prawym górnym rogu odtwarzacza - "Ten telefon", a wyświetli się cała lista dostępnych urządzeń (podpiętych do naszego konta Google). Jednym kliknięciem przełączymy się na telewizor, głośnik czy tablet.