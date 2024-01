O tych funkcjach Galaxy S24 Samsung nie powiedział. Przydatne nowości

Jest to ulepszenie funkcji Director View, który wcześniej był ograniczany do jednoczesnego nagrywania przodu i tyłu. Dodatkowo najmocniejszy z serii Galaxy S24 Ultra będzie mógł nagrywać aż dwa filmy o rozdzielczości 4K z różnych obiektywów. Ta opcja trafi jednak tylko do S24 Ultra ze względu na to, że ma na pokładzie najmocniejszy system chłodzenia z całej trójki.