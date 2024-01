W tym materacu jest wielordzeniowy procesor. Do snu lula sami wiecie co

Do tej pory producenci materaców próbowali wdrażać elektroniczną innowacyjność przez wprowadzanie do nich rozmaitych elementów... mechanicznych. Programy wykorzystują siłowniki do wprowadzania materaca w różne wibracje czy inne formy stymulacji, co ma rzekomo poprawiać jakość snu. Firma Derucci twierdzi, że te rozwiązania to nonsens. Uważa, że to właśnie ona stworzyła pierwszy sensowny elektroniczny materac. Oczywiście, jak to produkt na rok 2024, wspomagany przez sztuczną inteligencję.