Wydali ponad 300 mln zł na supernowoczesny dworzec. Jeśli popełnią te błędy będzie świecił pustkami

Doszło do przedziwnej sytuacji. Ludzie przesiedli się do samochodów, bo nie mieli wyjścia – kiedy likwidowano połączenia pociągowe i autobusowe był to jedyny sposób, żeby dotrzeć do pracy czy szkoły. Teraz samochodów jest tak dużo, że trudno odkręcić trend. Autobusy nie mogą odbierać pasażerów, bo te nie dojeżdżają do dworców przez ruch generowany przez samochody. Nieliczni pasażerowie odwiedzający dworce dostają jasny i czytelny sygnał: ok, komunikacja miejska jest wygaszana, dzisiaj autobus jest, ale jutro może go nie być, więc samochód to jedyne rozwiązanie. I koło się zamyka.