Użytkownicy Garmina mogą świętować. Producent zaktualizował najważniejszą aplikację

Zmiany obejmują przy tym głównie warstwę estetyczną, aczkolwiek trudno mieć o to pretensje - Garmin Connect i tak pęka w szwach od tego, co oferuje, a największym problemem było to, jak do tego wszystkiego w prosty i czytelny sposób dotrzeć, bez przedzierania się przez kolejne warstwy menu. I żeby było łatwiej, Garmin Connect w wydaniu mobilnym będzie od teraz wyglądał mniej więcej tak: