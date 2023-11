Xiaomi szykuje nowy tani smartfon. Już niebawem za złotówkę

Rynek tanich smartfonów z pewnością nie powala możliwościami, natomiast jest bardzo ważny dla producentów - stawia się tu na ilość modeli. Nowy Poco C65 będzie po prostu kolejnym z wielu smartfonów chińskiego giganta technologicznego, chociaż my w Polsce najpewniej zobaczymy go pod nazwą Redmi 13C. Mimo naprawdę niskiej kwoty zapowiada się, że będzie to całkiem dobry sprzęt.