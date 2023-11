Play kusi prezentami na święta. Bierzesz internet i nie płacisz przez rok

Mamy dopiero początek listopada, więc do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze półtora miesiąca. Mimo to w sklepach i u operatorów sieci komórkowych już pojawiają się pierwsze świąteczne oferty. Jeśli chodzi o “wielką czwórkę”, czyli największych operatorów w Polsce, Orange i Plus już przedstawili swoje propozycje. Kolejny jest fioletowy operator - co dokładnie przygotował dla swoich klientów?