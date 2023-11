Klienci tej sieci nie będą stać w kolejkach do kasy. Wchodzi sprytny sposób płacenia za zakupy

Scan&Go to funkcja, która w znaczący sposób ma ograniczać kolejki do kas. Całość działa na prostej zasadzie - klient korzysta z aplikacji mobilnej i wybierając kolejne produkty z półek sklepowych na bieżąco je skanuje. Netto połączyło mechanizm z płatnościami mobilnymi w aplikacji, dzięki czemu nie dość, że można zapłacić bezpośrednio z poziomu aplikacji za wykonane zakupy, to również zaoszczędzić czas na czekanie w kolejkach oraz skanowanie produktów przy kasie.