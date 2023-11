OA-1K Sky Warden ma być używany do wsparcia operacji specjalnych, gdzie przestrzeń powietrzna jest mało zagrożona przez obronę przeciwnika. Są to zwykle akcje komandosów, którzy ścierają się z bojówkami lub partyzantami. Taki przeciwnik nie ma zaawansowanej obrony przeciwlotniczej w związku z czym, nie ma potrzeby używania jako wsparcia kosztownych samolotów odrzutowych. OA-1K Sky Warden ma być zdolny do wykonywania zadań takich jak rozpoznanie, patrolowanie, eskorta konwojów, wsparcie ogniowe czy dostarczanie zaopatrzenia. Samolot jest również zdolny do lądowania na polnej drodze czy polu lub na wodzie, dzięki opcjonalnym pływakom.