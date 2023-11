Te czołgi nazywano dziwadłami. Żołnierze je uwielbiali, wróg był przerażony

Crocodile (Krokodyl) - czołg z miotaczem ognia, który był podłączony do zbiornika z paliwem i sprężonym azotem, ciągniętego przez czołg na przyczepie. Była to potężna broń, także o znaczeniu psychologicznym. Miotacz ognia mógł wystrzeliwać strumień ognia na odległość do 120 m, który był skuteczny w niszczeniu bunkrów, stanowisk karabinów maszynowych, gniazd snajperskich i innych celów. Crocodile był używany przez jednostki 141. Brygady Pancernej, która była częścią 79. Dywizji Pancernej. Crocodile był jednym z najbardziej skutecznych i przerażających pojazdów Aliantów, ale był także narażony na ostrzał i uszkodzenie przyczepy.