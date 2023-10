Jak wygląda zaćmienie Słońca z kosmosu? NASA publikuje zdjęcie i wyjaśnia

Na fotografii widać cień, nazywany fachowo umbra, przykrywający niemal całą Amerykę Północną. Umbra to cień całkowity i jest to pojęcie stosowane zazwyczaj w odniesieniu do zaćmienia. Na zdjęciu widać, że cień Księżyca ma kształt elipsy Zobaczyć. Możemy zobaczyć również wyraźnie granicę między ciemnym obszarem a jasnym, gdzie Słońce świeci normalnie.