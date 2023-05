Tajemnicze "morskie wiry" u wybrzeży Polski. Sprawą zajęła się NASA

Jeśli spojrzysz na zdjęcie satelitarne zrobione nad Zatoką Gdańską zobaczysz niezwykły widok: na powierzchni morza widoczne są dziwne, wirujące plamy. Co one oznaczają? Czy to ślady zanieczyszczeń? Czy to oznaka jakiegoś zagrożenia dla ekosystemu? A może to po prostu zabawa natury? Ostrzegamy sezonowych alergików: ta historia może sprawić, że sięgniesz po leki przeciwhistaminowe.