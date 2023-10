Nowy zegarek Xiaomi już w Polsce. Wygląda drogo, ale nie kosztuje fortuny

Ekran Xiaomi Watch 2 Pro to okrągły AMOLED o średnicy 1,43 cala pracujący w rozdzielczości 466 × 466 pikseli gwarantujący jasność maksymalną 600 nitów i obsługę Always on Display. Do sterowania zegarkiem możemy użyć też obrotową koronkę znaną m.in. ze znacznie droższego Galaxy Watch 6 Classic.