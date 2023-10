Ani hasło, ani weryfikacja dwuetapowa. Tak teraz będziesz logować się na WhatsAppie

Whatsapp oferuje liczne metody zabezpieczeń konta, z których tą najpopularniejszą jest weryfikacja dwuetapowa. Choć weryfikacja dwuetapowa to jedno z najsilniejszych zabezpieczeń dostępnych dla użytkowników mediów społecznościowych (i nie tylko), to jest ona podatna na choćby phishing, gdzie cyberprzestępcy przekonują ofiary do podania im kodu. No i staje się bezużyteczna, jeżeli zgubimy telefon.



Odpowiedzią na słabości weryfikacji dwuetapowej mają być Passkeys. Technologia zaadaptowana już w przeglądarkach, kontach Google i systemach Apple właśnie trafiła na Whatsappa.