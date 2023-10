AI właśnie zaczęła odczytywać zwoje zniszczone przez Wezuwiusza. Co kryją papirusy sprzed 2000 lat?

Jak mówi doktor Seales w wypowiedzi dla Nature, ma on nadzieję, że uczenie maszynowe otworzy to, co nazywa "niewidzialną biblioteką". Jego sformułowanie odnosi się to do tekstów, które są fizycznie obecne, ale nikt nie może ich zobaczyć, np. pergaminu używanego w średniowiecznych oprawach książek, palimpsestów, w których nowe warstwy tekstu pisanego zasłaniają warstwę (lub warstwy) tekstu pod spodem i kartonażu, w którym skrawki starego papirusu były używane do tworzenia starożytnych egipskich skrzyń i masek mumii.