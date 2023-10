Naukowcy opracowali przełomową technologię. Chodzi o wykrywanie trzęsień ziemi

Jak informuje PAP, model SI stworzony przez naukowców z University of Texas w Austin odniósł imponujący sukces w przewidywaniu trzęsień ziemi. W ciągu siedmiu miesięcy, SI była w stanie poprawnie przewidzieć aż 70 proc. wstrząsów w Chinach. Na tydzień przed ich wystąpieniem. Te imponujące informacje zostały opublikowane w Bulletin of the Seismological Society of America.