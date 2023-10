Kup telewizor Samsunga i odbierz 4000 zł. Rusza nowa promocja

Zakres zwrotu to od 500 zł za model, który w sklepach kosztuje 7000 zł, aż do 4000 zł za propozycje kosztujące ponad 20 000 zł. Zasady skorzystania z promocji wydają się naprawdę proste - aby otrzymać zwrot na konto, trzeba wykonać kilka kluczowych kroków. Oczywiście po pierwsze musimy zakupić telewizor objęty promocją do 19 listopada w sieci sklepów Euronet, Media Expert, Neonet, Media Markt, x-kom, Audio Color lub bezpośrednio od Samsunga.