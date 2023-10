Samsung Galaxy S23 FE na ostatniej prostej. Co tu się właśnie wydarzyło?

Najwięcej emocji w tym telefonie budzi procesor. Samsung po genialnym ruchu w serii Galaxy S23 FE, którym wprowadził niesamowicie wydajny procesor Snapdragona 8 Gen 2 niezależnie od rynku, zamierza wrócić do swoich korzeni i oferować to samo urządzenie z dwoma procesorami - Exynosem 2200, który napędzał serię Galaxy S22 oraz Snapdragonem 8 Gen 1. I tutaj jest już pierwszy szok - nie zdecydowano sie na wzmocnioną wersję 8+ Gen 1. Wersje bez plusa miały problem z nadmiernym nagrzewaniem się (co notabene było również gorączką Exynosa 2200). Jedyne wytłumaczenie jest takie, że Snapdragon 8 Gen 1 był produkcji Samsunga, a za wersję z plusem i następców odpowiadało TSMC. Użycie Exynosa i Snapa 8 Gen 1 wygląda jak wietrzenie magazynów.