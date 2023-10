Pod skorupą ziemską odkryto ogromny ocean. Jest w nim więcej wody niż na powierzchni

Jednak nie wszystkie trzęsienia ziemi są takie same. Niektóre z nich są tak wolne i ciche, że nie są odczuwalne przez ludzi ani nawet przez większość sejsmometrów - przyrządów służących do pomiaru drgań ziemi. Te niesamowite zjawiska nazywane są powolnymi trzęsieniami ziemi lub zjawiskiem powolnego poślizgu. Zamiast trwać kilka sekund lub minut, jak typowe trzęsienia ziemi, mogą one rozciągać się na dni lub nawet tygodnie. Zamiast uwalniać energię gwałtownie i niszczycielsko, robią to stopniowo i łagodnie.