Ta planeta robi coś bardzo dziwnego. Okazało się, że potrafi się kurczyć

To jednak nie wszystko. Okazuje się bowiem, że Merkury nadal się kurczy i jest to proces jeszcze niezakończony. Naukowcy mają pewne dowody na to, że uskoki na Merkurym są stosunkowo młode i mogły powstawać nawet w ciągu ostatnich kilkuset milionów lat. Może to oznaczać, że wnętrze planety nadal się ochładza i kurczy, a skorupa nadal pęka i fałduje się. Jeśli tak jest, to Merkury jest jedyną planetą skalistą w naszym Układzie Słonecznym, która nadal się kurczy. Badanie sugeruje również, że Merkury nieustannie trzęsie się w wyniku trzęsień ziemi.