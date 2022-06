Będzie to zresztą już drugi taki przelot w pobliżu najmniejszej planety Układu Słonecznego (do 2006 r. to miano dzierżył Pluton, który jednak został wyrzucony ze spisu planet i został uznany za jedną z planet karłowatych). Pierwszy taki przelot miał miejsce w ubiegłym roku. Także i wtedy sonda zbliżyła się do Merkurego na 200 km i poleciała dalej.