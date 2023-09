Woda na Księżycu powstaje dzięki Ziemi. Zaskakujące odkrycie naukowców

Co ma to wspólnego z Księżycem? Otóż Księżyc co miesiąc przechodzi przez ogon magnetyczny Ziemi, gdy znajduje się po stronie nocnej naszej planety. Wtedy jest prawie całkowicie odcięty od wiatru słonecznego, ale nie od światła słonecznego. To stwarza naturalne laboratorium do badania procesów tworzenia się wody na powierzchni księżycowej.