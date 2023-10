Stworzył fenomenalnie ostre zdjęcie księżyca. Internauci zadali jedno pytanie

Najbardziej charakterystycznym elementem Księżyca jest kontrast między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami. Jaśniejsze obszary to tzw. wyżyny księżycowe, które są ubogie w żelazo i bogate w wapń. Dlatego mają one kolor biały lub jasnoszary. Dominującą skałą na wyżynach jest anortozyt - skała zbudowana głównie z plagioklazu. To ten sam rodzaj skały, który występuje również na Ziemi.