Kiedy pierwsza łopata pod CPK? Już wbita! Kalendarium pokazuje drogę od planowania do realizacji

Dworzec kolejowy CPK będzie się składał z aż 12 torów zlokalizowanych na 6 peronach. To właśnie tutaj będą dojeżdżać koleje regionalne i dalekobieżne oraz Koleje Dużych Prędkości, dzięki której do CPK dotrzemy z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godziny. Wszystko po to, by zdążyć na pierwszy samolot, który wystartuje w Centralnego Portu Komunikacyjnego już za pięć lat, czyli w 2028 roku.