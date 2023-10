Te dziwne statki przewożą samoloty przez Atlantyk. Napędza je technologia sprzed 100 lat

Napęd rotora Flettnera ma wiele zalet dla środowiska i dla operatorów statków. Po pierwsze, pozwala na znaczne oszczędności paliwa i redukcję emisji spalin, co jest korzystne zarówno dla klimatu, jak i dla kosztów eksploatacji. Po drugie, zapewnia większą niezawodność i elastyczność niż tradycyjne żagle, ponieważ można go łatwo włączać i wyłączać, regulować prędkość obrotu i kierunek siły napędowej. Po trzecie, nie wymaga dużo miejsca na pokładzie ani dodatkowej załogi do obsługi, co zwiększa ładowność i bezpieczeństwo statku. Po czwarte, jest łatwy w instalacji i konserwacji, ponieważ składa się z prostych elementów mechanicznych.