W samolocie jak w lesie. Airbus zaprezentował kabinę pasażerską przyszłości

Projektowanie cyrkularne to podejście, które zakłada eliminację odpadów i zanieczyszczeń oraz obieg zamknięty produktów i materiałów. Oznacza to, że wszystko, co jest używane w kabinie samolotu, ma być łatwe do naprawy, ponownego użycia lub recyklingu. Kabina samolotu według Airbusa ma być lekka, przestronna i przytulna. Airbus chce wykorzystać lżejsze materiały i wzory, które mogą zmniejszyć wagę kabiny nawet o 40 proc. Wpłynie to na mniejsze zużycie paliwa.