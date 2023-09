Zagadka dnia: co łączy płatki śniadaniowe, radioaktywność i zapięcie typu rzep?

To co prawda nie wynalazek, a odkrycie, ale dokonane zupełnie przez przypadek, więc zasługuje na miejsce na tej liście, zwłaszcza że jest to odkrycie naprawdę epokowe. Jest ono zasługą chemika Henriego Becquerela od nazwiska, którego pochodzi nazwa jednostki, w której mierzy się radioaktywność - bekerel. Jeśli dotychczas byliście zdania, że radioaktywność odkryła Maria Skłodowska-Curie, macie rację. W tym samym czasie co Francuz również ona zajmowała się badaniami nad radioaktywnością substancji (to ona jest autorką określenia „radioaktywność”), dlatego w 1903 r. nagroda Nobla w dziedzinie fizyki została przyznana Henriemu Becquerelowi oraz Marii Skłodowskiej-Curie i jej mężowi, który razem z nią był zaangażowany w jej prace, Pierrowi Curie.



Jak jednak doszło do odkrycia radioaktywności przez Becquerela? W 1896 r. ten chemik próbował sprawić, by materiały fluorescencyjne wytwarzały promieniowanie rentgenowskie w świetle słonecznym. Niestety akurat tego dnia, gdy planował on swoje prace, było pochmurno. Zmuszony został zostawić swoje materiały badawcze w szufladzie, wśród których znajdowała się bryłka rudy uranu. Kiedy w końcu wyszło słońce, Becquerel otworzył szufladę i zauważył, że kształt bryłki został odciśnięty na płycie fotograficznej, na której leżał, a wszystko to bez jakiejkolwiek ekspozycji na światło. Do doprowadziło go dalszych badań i odkrycia tego, co nieco później Maria Skłodowska-Curie nazwała radioaktywnością.