Jest data premiery dużej aktualizacji Windowsa 11. Nadchodzi mnóstwo nowości

Na co możemy liczyć w nowym uaktualnieniu systemu Windows? Na bardzo wiele - m.in. przeprojektowany eksplorator plików ze znacznie nowocześniejszym wyglądem. Interfejs ma zawierać duże miniatury plików, czy tzw. interfejs karuzeli zawierający najnowsze i ulubione pliki. Ma to oczywiście na celu dostosowanie eksploratora do ogólnego wyglądu Windowsa 11.