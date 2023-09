Google z nową usługą "Wybory w Polsce". Zaskakujące preferencje Polaków

Dostępne są też inne narzędzia, do analizy danych z trudem dających się zaszufladkować do jakiejś kategorii. Google Trendy zapewnia wgląd w inne związane z wyborami hasła. Dla przykładu, w momencie oddawania tego tekstu do publikacji za sprawą tych narzędzi można było się dowiedzieć, że aktualnie Polaków szczególnie interesują lisy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości i program wyborczy Trzeciej Drogi.