Samsung powróci z kultowym produktem. Klienci go uwielbiają

Wcześniejsza wersja oferowała ekran AMOLED o przekątnej 1,1 cala, odporność na wodę, pomiar tętna. Tego nie powinno zabraknąć w trzeciej odsłonie. Jako, że Galaxy Fit 2 wyszedł w 2020 roku, to teraz przydałaby się co najmniej obsługa GPS czy wewnętrzna pamięć większa niż kilkadziesiąt megabajtów do przechowywania muzyki.